Зурабишвили озвучила протестующим в Тбилиси требование западных партнеров

Зурабишвили потребовала от властей Грузии провести новые выборы

Саломе Зурабишвили, которая оспаривает свой статус экс-президента Грузии, потребовала от властей Грузии провести новые выборы. С таким заявлением она обратилась к протестующим в Тбилиси, передает Interpress Georgia.

«План нации один и безальтернативный — новые выборы. Вы заметили, что все больше и больше наших иностранных партнеров требуют проведения новых выборов», — заявила Зурабишвили, имея в виду официальное требование Европарламента. Она отметила, что в Грузии четыре месяца продолжается политический кризис, и выборы — это единственное его мирное решение.

Протесты в Грузии продолжаются по сей день с октября 2024 года. Причина в несогласии оппозиционных партий и пятого президента Грузии Зурабишвили с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции. По сообщениям СМИ, она стала мишенью группы анонимных активистов.