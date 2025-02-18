Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения из Мюнхена

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения из Мюнхена. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Сообщается, что Зурабишвили стала мишенью группы анонимных активистов, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Также яйцами забросали и бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который тоже возвращался из Мюнхена. Охрана и полиция не успели отреагировать. МВД Грузии начало расследование инцидента.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении Грузии в Европейский союз. Он добавил, что улучшение отношений с Брюсселем — это прямой интерес Грузии, и выразил готовность предпринять необходимые для этого меры.

До этого обахидзе заявил, что Грузия не будет откладывать местные выборы, которые должны пройти осенью 2025 года, сравнив призывы к этому с украинским сценарием. Он добавил, что органы местного самоуправления избираются на четырехлетний срок и их мандат нуждается в обновлении.