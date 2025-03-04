В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

Мэр Онтарио в Канаде пообещал отключить подачу электроэнергии в ряд штатов США

Мэр Онтарио Дуг Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд штатов США, если Дональд Трамп введет пошлины против Канады. Как сообщает Toronto Sun, глава этой центральной канадской провинции пообещал, что сделает в этом случае «все, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице».

«Они полагаются на нашу энергию, им нужно почувствовать боль. Они хотят напасть на нас жестко, и мы ответим вдвое жестче», — также заявил Форд, указав, что тарифы должны соответствовать американским, и «это именно то, что мы собираемся сделать».

Как отмечается в публикации, тремя крупнейшими потребителями произведенной в Онтарио электроэнергии являются Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.

Белый дом объявил введение пошлин в отношении Канады и Мексики их недостаточной борьбой с поставками в США наркотиков, в первую очередь фентанила. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что такое решение не останется без ответа — в течение трех недель северный сосед введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их до прекращения действия нынешних мер США.