В Конгрессе США поиздевались над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как голливудский актер, который хочет быть на сцене. Такое мнение высказала уроженка Украины член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц в интервью Newsmax.
«Мистер Голливуд обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора», — подчеркнула она.
Конгрессвумен отметила, что Зеленский находится в «ужасной ситуации», поэтому ему следовало бы умолять американского коллегу Дональда Трампа о помощи, а не вести себя так, как сейчас.
Она указала, что украинский лидер был приглашен в Белый дом даже после критики в адрес Трампа, который на переговорах «был весьма почтителен» и «старался сделать так, чтобы эта встреча не превратилась в голливудскую драму».
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.