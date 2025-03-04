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04:08, 4 марта 2025Мир

В Конгрессе США поиздевались над Зеленским

Конгрессвумен Спартц назвала Зеленского мистером Голливуд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как голливудский актер, который хочет быть на сцене. Такое мнение высказала уроженка Украины член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц в интервью Newsmax.

«Мистер Голливуд обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора», — подчеркнула она.

Конгрессвумен отметила, что Зеленский находится в «ужасной ситуации», поэтому ему следовало бы умолять американского коллегу Дональда Трампа о помощи, а не вести себя так, как сейчас.

Она указала, что украинский лидер был приглашен в Белый дом даже после критики в адрес Трампа, который на переговорах «был весьма почтителен» и «старался сделать так, чтобы эта встреча не превратилась в голливудскую драму».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.

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