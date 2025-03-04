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12:14, 4 марта 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина

Пресс-секретарь Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию не определена
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пообещал журналистам сообщить, как только дата послания будет определена.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что послание Федеральному собранию не будет связано с переговорами с США.

По Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

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