Песков ответил на вопрос о связи послания Федеральному собранию с переговорами с США

Песков: Послание Федеральному собранию не будет связано с переговорами с США

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будет связано с переговорами с США. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет, но главным образом — это внутриполитическое событие», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли оглашение послания связано с переговорами Москвы и Вашингтона.

Ранее Песков заявил, что дата послания главы государства парламенту на данный момент не определена. Он также пообещал проинформировать журналистов после того, как будет понимание о дате оглашения.