Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков также пообещал проинформировать журналистов после того, как будет понимание о дате оглашения послания.
Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.
В 204 году Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что в будущем Россию можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции.