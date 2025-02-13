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12:35, 13 февраля 2025Россия

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также пообещал проинформировать журналистов после того, как будет понимание о дате оглашения послания.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

В 204 году Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что в будущем Россию можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции.

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