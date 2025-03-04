В метро Санкт-Петербурга запустили новый вид оплаты проезда

В метро Санкт-Петербурга запустили оплату проезда по биометрии

На двух станциях метро Санкт-Петербурга запустили оплату проезда по биометрии. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Пока что новый вид оплаты доступен пассажирам только на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Однако, по словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в будущем заплатить за проезд с помощью биометрии можно будет и на других участках метро.

«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров», — заявил глава города.

Для использования нового метода пассажирам нужно зарегистрироваться в системе и привязать биометрические данные к банковской карте. Отмечается, что к профилю пользователя также можно будет привязать транспортные карты, включая льготные.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закроют на ремонт и реконструкцию 11 станций метро.