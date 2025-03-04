В Москве построят две новые платные дороги

В столице определили победителей конкурса на строительство платных дорог

В Москве построят две платные дороги — от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда и от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Об этом сообщает агентство «Москва».

Определены победители конкурса на строительство дорог. Компания «Дороги Москвы — Магистральная» выиграла тендер на строительство платной дороги от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда. Победителем конкурса на возведение платной магистрали от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта стала компания «Столичная Магистраль Юг».

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья собрались в 2025 году начать строить дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Рабочее название шоссе — «Москва — Егорьевск —Тума — Касимов» (МЕТК). Дорога будет начинаться в подмосковном поселке Томилино, пройдет по территории Люберецкого округа, а также округов Котельники и Раменское и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель.