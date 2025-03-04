В Москве принятая за крысу птица провела несколько дней под потолком квартиры

В Москве спасли голубя, который провел несколько дней под потолком квартиры

На западе Москвы спасли птенца голубя, который провел несколько дней под потолком квартиры. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Птицу вызволили из дома, расположенного на Кутузовском проспекте. Голубь забился в отверстие высотой около 70 сантиметров между подвесным и обычным потолком и просидел там, пока его не вызволили спасатели. Хозяйка квартиры по ошибке приняла птицу за крысу. Прибывшие на место спасатели сняли плафоны освещения, а затем «вежливо пригласили голубя переместиться к разобранной части потолка», поймали в сачок и напоили, так как он был обезвожен. Собственница квартиры пообещала, что передаст животное волонтерам.

Ранее в этот же день стало известно, что в Дмитрове поймали лося Леху и увезли подальше от людей.