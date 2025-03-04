В российском городе поймали Леху и увезли подальше от людей

В Дмитрове поймали лося Леху и увезли подальше от людей

В подмосковном городе Дмитрове поймали лося по кличке Леха и увезли подальше от людей. Видео с транспортировкой животного опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Леха проживал на территории бывшего экскаваторного завода. По данным канала, горожане привыкли к нему и часто подкармливали. На кадрах можно увидеть, как усыпленного лося погружают в кузов грузовика с помощью подъемного крана. Куда конкретно планируют доставить животное, не уточняется.

Ранее жительница Москвы обнаружила у себя в квартире змею. Она решила проблему необычным способом: засосала рептилию в пылесос. После женщина вызвала сотрудников экстренной службы.