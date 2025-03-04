В Москве выставили в аренду «пыточную»

В Москве выставили в аренду квартиру в стиле средневековой пыточной

В Москве выставили в аренду квартиру, обставленную в стиле средневековой пыточной. Об этом стало известно изданию MSK1.RU.

Квартира располагается в жилом доме в районе Выхино-Жулебино. Интерьер включает в себя массивную мебель, оформленную под необработанное дерево, каменные элементы на стенах и металлические люстры. Помещения украшены прикрепленными к стенам топорами и булавами, а также фигурами окровавленных узников. Помимо обычной спальни, в квартире имеется камера с решеткой и подвесной деревянной койкой.

При этом в жилье есть всем необходимые удобства: холодильник, электрический чайник, микроволновка, душевая кабина. Одна ночь в квартире обойдется в 2,6 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме захотели обсудить наказание для собственников, умолчавших об арендаторах. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о необходимости обязать владельцев квартир сообщать о съемщиках жилья в МВД и управляющие компании.