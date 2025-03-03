В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

Депутат Разворотнева готова обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева готова обсудить поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся введения наказания для тех, кто умолчал о съемщиках жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметила, что готова обсудить поправки, если Минстрой одобрит ее идею обязать владельцев квартир в России сообщать об арендаторах в МВД и управляющие компании (УК). С таким предложением Разворотнева обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Ожидается, что мера поможет обеспечить безопасность жильцов в доме, а также оперативнее решать проблемы в случае аварий.

Депутат объяснила, что ее предложение касается как долгосрочной, так и краткосрочной аренды. Подачу сведений она предложила организовать через «Госуслуги» — они будут содержать имя, его контакты и паспортные данные.

В пресс-службе Минстроя заявили, что предложения депутата находятся на рассмотрении ведомства и будут проработаны в установленном порядке.

Ранее аналитики подсказали россиянам, что оптимальным временем для аренды квартиры являются ноябрь-декабрь: в преддверии новогодних праздников потенциальные арендаторы снижают активность, поэтому цены закономерно опускаются.