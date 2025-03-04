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17:02, 4 марта 2025Россия

В подъезде многоэтажки в Петербурге нашли годовалую девочку

В Санкт-Петербурге мать оставила в подъезде многоэтажки годовалую девочку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в подъезде многоэтажки на 5-й линии Васильевского острова нашли годовалую девочку. Об этом сообщило городское управление МВД в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, коляску с младенцем обнаружили на лестничной площадке шестого этажа 3 марта. При этом родителей ребенка рядом не было. Прибывшие на место полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала ребенка.

20-летнюю мать девочки удалось найти в одном из заведений общепита на Среднем проспекте. Правоохранителям она заявила, что больше не хочет заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила своих 16-летних знакомых откатить коляску к какому-нибудь жилому дому и оставить там. До этого женщина уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее годовалую девочку нашли в подъезде многоэтажки города Мурино Ленобласти. Как выяснилось, младенца бросила его 41-летняя мать, которая хотела таким образом подкинуть ребенка биологическому отцу. В результате коляску обнаружили местные жители, которые и вызвали полицию.

ЖЗЛ
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