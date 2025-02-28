Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 28 февраля 2025Россия

В подъезде российской многоэтажки нашли годовалую девочку

В Мурино Ленобласти мать оставила годовалую дочь в подъезде многоэтажки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурино Ленобласти в подъезде многоэтажки нашли годовалую девочку. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, младенца на лестничной клетке 17-го этажа оставила его 41-летняя мать, которая хотела подкинуть дочь биологическому отцу. Однако ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали полицию.

После начала разбирательства россиянка сама пришла на место инцидента, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина объяснила, что не хотела заниматься ребенком, а бабушка забрать его отказалась. В результате мать младенца задержали и доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево местный житель нашел младенца возле мусорных баков. Как стало известно, прохожий услышал плач и заметил пакет, в котором был новорожденный. В роддоме выяснилось, что мальчик родился за 40 минут до того, как его обнаружили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Москве против крымского митрополита Тихона. Его готовила украинская разведка

      СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте в Самаре

      Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

      Генсек НАТО раскрыл будущие действия альянса по Украине

      К защищающей российских студенток после пыток на автомойке адвокату пришли с угрозами

      Сын Ефремова высказался о выходе отца на свободу

      Однопартийцы Трампа усомнились в законности его решений

      В подъезде российской многоэтажки нашли годовалую девочку

      На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов

      Троих сотрудников «Макфы» задержали по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше