В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что до среды, 5 марта, в горных районах республики будет лавиноопасно. Спасатели подчеркнули, что в таких условиях существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением зданий, дорог, мостов, опор ЛЭП и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гражданам соблюдать все необходимые меры безопасности. «Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили в другом северокавказском регионе — Северной Осетии. Уточнялось, что во вторник, 4 марта, в горных районах республики будет лавиноопасно.