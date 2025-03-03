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15:12, 3 марта 2025Путешествия

Еще в одном популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: на территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Еще в одном популярном у туристов российском регионе, Северной Осетии, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 3 и 4 марта в горных районах республики будет лавиноопасно. Спасатели подчеркнули, что в подобных условиях существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, связанных с повреждением опор ЛЭП, зданий, дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

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В связи с этим представители МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее штормовое предупреждение из-за схода лавин объявили в Краснодарском крае. В МЧС уведомили, что со 2 по 5 марта в горах Краснодарского края (кроме города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от тысячи метров.

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