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11:31, 3 марта 2025Путешествия

В туристическом регионе России выпустили экстренное предупреждение

МЧС Краснодарского края выпустило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае выпустили экстренное штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об этом сообщили в МЧС туристического региона.

По данным ведомства, со 2 по 5 марта в горах Краснодарского края (кроме города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от тысячи метров.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад, следить за изменениями погоды, избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, — добавили в МЧС. — При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде».

Ранее лавина сошла в горах Дагестана. Местные жители сняли на видео, как снег накрыл дороги.

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