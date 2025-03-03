В туристическом регионе России выпустили экстренное предупреждение

МЧС Краснодарского края выпустило штормовое предупреждение из-за схода лавин

В Краснодарском крае выпустили экстренное штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об этом сообщили в МЧС туристического региона.

По данным ведомства, со 2 по 5 марта в горах Краснодарского края (кроме города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от тысячи метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад, следить за изменениями погоды, избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, — добавили в МЧС. — При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде».

Ранее лавина сошла в горах Дагестана. Местные жители сняли на видео, как снег накрыл дороги.