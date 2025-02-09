«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?

Об исследовании тела и интимных желаний было не принято говорить десятилетиями, но сегодня это стало актуальной темой не только в кабинете сексолога, но и при планировании отпуска. Курорты в самых красивых точках планеты запускают программы по так называемому сексуальному благополучию (sexual wellness), призванные помочь участникам раскрыть свои тайные предпочтения, избавиться от стыда в постели и улучшить отношения с партнером. Эксперты индустрии заявляют, что отдых, направленный на сексуальное оздоровление, едва ли не главный тренд у сегодняшних путешественников. Что происходит за закрытыми дверьми сексуальных ретритов и приносят ли они пользу — в материале «Ленты.ру».

Почему люди внезапно озаботились качеством своей интимной жизни?

«Я рассматриваю сексуальное благополучие как путь к сексуальной аутентичности, свободе и удовольствию. Это больше, чем просто физический акт, — оно подразумевает связь с собой, самоуважение и принятие собственной сексуальности. Ведь сексуальное удовлетворение, по сути, во многом ведет как к успеху в отношениях, так и к психологическому здоровью», — объясняет клинический психолог, сексолог, доктор Карен Герни.

Несмотря на все плюсы — от укрепления иммунной системы и улучшения сна до снижения стресса — долгие годы эта тема оставалась стигматизированной. «В нашем сознании секс часто связан со стыдом. Нам продают идею, что это легкомысленное занятие, которое касается только нашего тела. Рассматривая его как нечто отдельное от нашей личности, мы игнорируем его важность. Из-за этого многие люди не прилагают усилий к улучшению своей интимной жизни так, как они делают это в других сферах, таких как как работа или спорт», — говорит врач.

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Однако из-за ограничений на физическое взаимодействие, которые вводились в период пандемии коронавируса, многие начали искать новые способы поддержания сексуального здоровья. Так, например, исследование Института Кинси показало, что каждый пятый человек расширил свой «сексуальный репертуар», освоив секстинг, разные виды массажа и новые позы. А сервис по продаже бьюти-товаров Cult Beauty заявил об увеличении количества поисковых запросов sexual wellness на 850 процентов по сравнению с доковидными временами.

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Как выглядит путешествие, направленное на сексуальное благополучие?

Тенденция проникла и в индустрию туризма — появилась новая концепция путешествий. Сексуальные оздоровительные ретриты представляют собой безопасное пространство для исследования своей сексуальности. Мероприятия, которые сегодня организуются в самых красивых точках мира, включают в себя разные программы, в том числе секс-коучинг и эротический массаж. При этом ведущий практики предварительно обсуждает с участниками их личные границы, желания и представления о собственном теле.

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При этом эксперты отмечают, что в целом любой отдых, направленный на расслабление, позволяет снизить уровень стресса и дает возможность наладить связь со своим телом с помощью йоги или дыхательных упражнений. А совместные занятия с партнером (при его наличии) тоже будут способствовать сексуальному благополучию — даже если интим не является основной целью поездки.

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

«Одно из главных преимуществ ретрита — выход за пределы собственного пространства. И для многих это может стать идеальной возможностью попробовать что-то новое в своей сексуальной жизни. А после поездки стоит задаться вопросом: как я буду это делать, когда вернусь домой и жизнь снова войдет в привычное русло», — советует доктор Герни.

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Сексолог Сюзанна Вайс считает, что туристы все чаще отдают предпочтение подобным поездкам, чтобы снять напряжение и избавиться от неудовлетворенности своей сексуальной жизнью. По ее мнению, сегодня многие пары сталкиваются со стрессом из-за работы или воспитания детей, вследствие чего теряют связь, которая была у них в начале отношений. А подобные мероприятия, в свою очередь, помогут решить эту проблему.

Где находится лучший ретрит?

Издание CNN пишет, что на сегодняшний день одна из самых эффективных программ в сфере сексуального благополучия проводится на роскошном курорте Miraval Arizona недалеко от Тусона, США. Здесь секс-коуч Линди Риверс заведует тремя направлениями, два из которых предназначены для участников любого пола и еще одно — исключительно для женщин.

Первый курс под названием Optimize Your Sex Life («Оптимизируйте свою сексуальную жизнь») помогает «студентам» обнаружить, что на самом деле мотивирует их партнеров в постели — даже если они никогда не говорили об этом вслух. По словам Риверс, занятия способствуют установлению более доверительных отношений в парах и дают навыки, которые можно использовать как в отеле, так и дома.

Курорт Miraval Arizona в Тусоне Фото: @miravalarizona

$125 стоит одно групповое занятие по программе Optimize Your Sex Life

На другом направлении мужчины и женщины обучаются контакту с собой, в то время как третий, женский курс, раскрывает детали того, как женское тело «обрабатывает спонтанное и ответное желание».

«Я сосредоточена на том, чтобы подарить людям инструменты и информацию, необходимые для понимания себя и развития любопытства. Таким образом в будущем они смогут воплотить желаемую сексуальную жизнь и романтические отношения в реальность. При этом каждый человек имеет собственное представление о хорошей интимной жизни, и я всегда это учитываю», — комментирует Линди Риверс.

Куда еще можно поехать на практики?

В Мексику. Сексуальное благополучие — одна из опций в меню слитного курорта SHA Mexico, который открылся в прошлом году в Коста-Мухерес и работает по системе «все включено». На его территории — 35 частных резиденций и 100 номеров, а также собственная оздоровительная клиника.

По прибытии каждый гость бесплатно получает комплексную оценку физического, эмоционального и психического здоровья, а затем на основе своих результатов выбирает одну из четырех программ лечения. При этом желающие улучшить сексуальный аспект жизни могут заказать дополнительные медицинские процедуры, например, ударно-волновую терапию при эректильной дисфункции для мужчин или сеансы физиотерапии, укрепляющие мышцы тазового дна для женщин.

Сексуальное здоровье меняется с возрастом, однако при комплексном медицинском подходе эти изменения можно реально контролировать Джейр Оливарес директор клиники в SHA Mexico

Курорт SHA Mexico в Коста-Мухерес Фото: SHA Wellness Clinic

А основательница программы Back To The Body («Возвращение к телу») Памела Мэдсен оттачивала свой метод на протяжении десяти лет, и теперь он включает в себя сеансы работы с телом «для определения желания и преодоления стыда» под чутким руководством интим-коучей. «Это не школа секса — это школа саморазвития», — гласит описание ретритов, которые проходят в Италии, Франции, Мексике и США.

Исследование, опубликованное в издании Journal of Sexual and Relationship Therapy показало, что участники программы заявляют о значительных улучшениях в восприятии своего тела, возбуждении и удовлетворении. Более того, 95 процентов из них бронируют повторное путешествие.

Почему некоторые программы терпят крах?

В начале 2024 года роскошный курорт Relais & Chateaux для взрослых на гавайском острове Мауи тоже предложил пакет сексуального оздоровления, однако отказался предоставлять услуги всего несколько недель спустя. Программа называлась Intimate Connections Tantra Experience («Интимные связи и тантрический опыт») и включала в себя 90-минутный индивидуальный сеанс под руководством тантрического практика.

Согласно описанию, в рамках сессии проводились «плавные дыхательные упражнения и синхронизированные с ними движения, направленные на создание священного пространства, где есть место уязвимости, доверию и эмоциональным исследованиям». На просьбу журналистов рассказать о причине закрытия занятий, представители курорта ответили отказом.

Сексолог Сюзанна Вайс добавляет, что некоторые ретриты прекратили свою деятельность, поскольку их программы не подразумевали ничего, кроме дорогостоящего номера и комплекта секс-игрушек. «Все дело в маркетинге, — считает она. — Иногда это может быть просто шарлатанством».

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

По мнению эксперта, лучший способ оценить программу — напрямую связаться с организаторами и потребовать полное и подробное описание всех практик. А когда поездка уже забронирована, путешественникам важно отправиться туда без каких-либо психологических ограничений и с желанием работать над собой.

«Вы можете приехать на фантастический курорт с прекрасным секс-пакетом, но если вы не готовы общаться со своим партнером или с самим собой, то это просто бесполезно. Будьте открыты для новых экспериментов. Подумайте о новых занятиях, которыми вы могли бы увлечься вместе. Тогда у вас будет отпуск, который запомнится навсегда», — подвела итог Вайс.