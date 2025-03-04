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11:22, 4 марта 2025Интернет и СМИ

В приложении ВТБ появилась новая возможность

ВТБ разрешил снимать блокировку приложения прикладыванием карты к смартфону
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

ВТБ разрешил снимать блокировку своего приложения с помощью прикладывания банковской карты к смартфону. О том, что в приложении банка появилась новая возможность, сообщает РБК.

С помощью новой функции клиенты смогут самостоятельно восстанавливать доступ к онлайн-банку. Для этого необходимо выбрать разблокировку по NFC и приложить карту к телефону, после чего потребуется придумать новый код доступа.

«Это как запасной ключ, который нельзя потерять», — высказался о нововведении старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он отметил, что раньше для возвращения доступа к личному кабинету онлайн-банка клиентам требовалось идти в офис, искать банкомат или звонить в контакт-центр.

Уточняется, что новая опция доступна для смартфонов на базе Android 6.0 и более поздних версий.

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов оценил возможность возвращения в Россию платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, в настоящее время нет никаких признаков того, что эти компании возобновят деятельность в России.

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