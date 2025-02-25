В России усомнились в скором возвращении Visa и Mastercard

Банкир Пьянов: Visa и Mastercard вернутся только с отменой санкций против НСПК

Никаких признаков возвращения в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard в настоящее время не просматривается, да и в целом существуют большие сомнения в том, что этот процесс может скоро начаться. Об этом в беседе с журналистами рассказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

Российское законодательство требует осуществлять все внутренние трансакции через российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), и вряд ли это условие отменят ради западных компаний. Однако НСПК находится под блокирующими санкциями США, то есть платежные системы не станут с ней сотрудничать и не смогут работать в России.

По мнению банкира, снятие санкций с НСПК могло бы стать предвестником возврата Visa и Mastercard в Россию, но существуют большие сомнения, что платежные системы будут просить об этом. Кроме того, большого интереса в их возврате нет и внутри страны.

Он назвал потенциальный приход бывших лидеров рынка малозначимым, хотя и технически возможным. Более того, Пьянов полагает, что «согласие с ним может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях».

Visa и Mastercard объявили об остановке работы в России в марте 2022 года в связи с началом боевых действий на Украине. Слухи об их скором возвращении связаны с приходом на пост президента США Дональда Трампа и началом американо-российских переговоров.

Одним из тех, кто заявил о таком намерении платежных систем, стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что не видит признаков, свидетельствующих о подготовке такого шага.