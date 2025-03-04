В Раде назвали срок исчерпания запасов вооружений

Нардеп Вениславский: Запасов вооружения Украине хватит примерно на полгода

Украина обладает запасами вооружений примерно на полгода. Об этом сообщил член парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, этих запасов хватит и без поддержки США, но в таких условиях Украине будет гораздо сложнее. Он заключил, что сейчас президент страны, парламент и его комитет работают над тем, чтобы рассмотреть вариант компенсации количества и качества вооружения, поставки которого США либо уже прекратили, либо прекратят в скором времени.

Нардеп также рассказал, что особенно тяжело Украине придется со средствами противовоздушной обороны и ракетными системами залпового огня HIMARS. Он заключил, что часть потребностей в других вооружениях Киев рассчитывает покрыть за счет продукции своего оборонно-промышленного комплекса.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заблокировал последний остававшийся способ получения вооружений, так как остальные схемы уже иссякли из-за отсутствия денег. Сообщается, что с конца 2024 года на Украину поступало оружие через особое решение экс-президента Джо Байдена, по которому «излишки» арсеналов Пентагона направлялись Киеву.