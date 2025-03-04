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12:01, 4 марта 2025Бывший СССР

В Раде посчитали действия Трампа подталкиванием Киева к капитуляции

Депутат Рады Мережко: Трамп подталкивает Украину к капитуляции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Президент США Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции на условиях России. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко, передает Reuters.

«На первый взгляд, все выглядит очень плохо. Похоже, что он подталкивает нас к капитуляции, то есть к [принятию] требований России», — сказал он. Депутат добавил, что прекращение поддержки Киева со стороны США сейчас является помощью для Москвы.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что остановка американской помощи Украине усугубит дефицит снарядов для артиллерии. По его словам Вооруженные силы Украины могут ощутить острую нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня HIMARS.

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