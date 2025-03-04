Имущество экс-замглавы Росприроднадзора арестовали

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова за коррупцию

Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что арест наложен по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей. По версии следствия, Долматов хотел украсть выделенные на создание программного обеспечения (ПО) учета объектов негативного воздействия на природу.

«В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ», — сообщил источник в правоохранительных органах. Он добавил, что арест наложили в том числе на квартиры и земельные участки в нескольких регионах страны.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего чиновника Росавиации Максима Павлюка за коррупцию. Сумма полученным им взяток от пилотов составила 10 миллионов рублей.