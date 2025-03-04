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14:27, 4 марта 2025Экономика

В России нашли способ сэкономить миллиарды на спасении планеты

ЛЭТИ: Отказ от серебра в солнечных панелях сэкономит 2 млрд рублей в год
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Отказ от серебра при изготовлении солнечных панелей позволит сэкономить до 2 миллиардов рублей в год. Способ сократить траты на спасение планеты от глобального потепления нашли ученые из Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетики (НТЦ ТПТ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», пишет «Газета.ru».

Заменить серебро при производстве контактной сетки в отечественных солнечных панелях предложили медью. «Контактная сетка — это один из ключевых элементов систем солнечной энергетики. Она служит для сбора электрического заряда с поверхности кремниевых элементов. Предложенная нами технология создания контактной сетки из меди позволила существенно снизить ее себестоимость», — пояснили специалисты.

Медь почти так же хорошо проводит энергию, как и серебро, но стоит вдвое дешевле. Кроме того, такие панели прочнее обычных — это будет полезным при использовании солнечных элементов для оснащения космических аппаратов.

«По нашим оценкам, внедрение технологии по созданию медной контактной сетки на отечественном заводе по производству фотоэлектрических ячеек "ЭНКОР" при производственной мощности в 1 гигаватт приведет к экономии средств в размере 2 миллиардов рублей в год», — подчеркнул научный сотрудник кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», сотрудник НТЦ ТПТ Артем Кочергин.

Ранее ученые придумали съедобную и экологически чистую упаковку для фруктов и овощей. Она выполнена из природных компонентов: крахмала, который получают из корневищ растений, каррагинана, добываемого из морских водорослей, наноцеллюлозы, извлекаемой из эвкалипта, листьев ананаса, геля алоэ вера и экстракта цветков гибискуса.

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