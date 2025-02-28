Овощи и фрукты в России предложили оборачивать в листья ананасов и водоросли

Ученые придумали упаковку для фруктов и овощей из листьев ананаса и водорослей

Овощи и фрукты в России предложили оборачивать в листья ананасов и водоросли. Безопасную для планеты замену пластиковой упаковке придумали химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с учеными из Индии, Бразилии и ЮАР, пишет «Газета.ru».

Новая упаковка, в отличие от привычной всем, не будет сотни лет гнить на свалках — она съедобная и разлагается в природе без вреда для живых организмов. Материал создан из природных компонентов: крахмала, который получают из корневищ растений, каррагинана, добываемого из морских водорослей, наноцеллюлозы, извлекаемой из эвкалипта, листьев ананаса, геля алоэ вера и экстракта цветков гибискуса.

«Такая упаковка не только сохраняет продукты свежими, но и может умно реагировать на изменения — изменять цвет, по которому можно определить порчу продукта, продлевая срок его хранения», — пояснила руководитель исследования, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Анастасия Пенькова.

Выпускать упаковку планируют в двух формах — в виде пленки, которая сможет заменить пакеты, и в жидком виде, чтобы наносить на фрукты и овощи прямо на производстве вместо парафина. Кроме того, изготовленные учеными пленки можно использовать на плантациях — они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и способны защитить растения от солнечных ожогов.

Ранее в России научились перерабатывать старые упаковки от сока и молока в сырье для косметики и лекарств. Это должно помочь решить проблемы с утилизацией отходов типа тетра пак.