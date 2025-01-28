В России научились делать лекарства и косметику из мусора

ПНИПУ: Упаковки от сока и молока научились перерабатывать в сырье для косметики

В России научились делать зубные пасты и кремы из мусора — старую упаковку от соков и молока стали перерабатывать в сырье для косметики и лекарств. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.Ru».

Речь идет об упаковке типа тетрапак, она состоит на 75 процентов из картона, на 20 процентов — из полиэтилена и на 5 процентов — из алюминиевой фольги. Столь сложная структура материала делает его утилизацию дорогой и трудоемкой — в России есть всего несколько предприятий, которые превращают такие отходы в гофрокартон и бумажные изделия.

Ученые ПНИПУ нашли новый подход: выделили волокнистую часть упаковки при помощи аэродинамического аппарата, который измельчает материал и при этом не повреждает структуру. Затем погрузили волокна в химические реагенты и добились белизны в 80 процентов — это соответствует стандартам пищевой порошковой целлюлозы.

Это сырье используют для производства зубных паст, кремов, лекарств, а также применяют как сорбент и фильтрующий материал. Получение такой целлюлозы из упаковок тетрапак снижает число отходов и расширяет возможности использования вторичного материала, отметили исследователи.

Ранее в России начали строить дороги из отходов от мобильных телефонов и телевизоров. По данным специалистов, с 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья — в том числе переработанных отходов от бытовой техники.