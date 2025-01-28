Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 28 января 2025Экономика

В России научились делать лекарства и косметику из мусора

ПНИПУ: Упаковки от сока и молока научились перерабатывать в сырье для косметики
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: freepik / Freepik

В России научились делать зубные пасты и кремы из мусора — старую упаковку от соков и молока стали перерабатывать в сырье для косметики и лекарств. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.Ru».

Речь идет об упаковке типа тетрапак, она состоит на 75 процентов из картона, на 20 процентов — из полиэтилена и на 5 процентов — из алюминиевой фольги. Столь сложная структура материала делает его утилизацию дорогой и трудоемкой — в России есть всего несколько предприятий, которые превращают такие отходы в гофрокартон и бумажные изделия.

Ученые ПНИПУ нашли новый подход: выделили волокнистую часть упаковки при помощи аэродинамического аппарата, который измельчает материал и при этом не повреждает структуру. Затем погрузили волокна в химические реагенты и добились белизны в 80 процентов — это соответствует стандартам пищевой порошковой целлюлозы.

Это сырье используют для производства зубных паст, кремов, лекарств, а также применяют как сорбент и фильтрующий материал. Получение такой целлюлозы из упаковок тетрапак снижает число отходов и расширяет возможности использования вторичного материала, отметили исследователи.

Ранее в России начали строить дороги из отходов от мобильных телефонов и телевизоров. По данным специалистов, с 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья — в том числе переработанных отходов от бытовой техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

      В США заявили о приближении армии России к границам ДНР

      Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»

      Россияне оценили качество дорог в стране

      Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

      Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

      В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

      Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

      Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

      Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше