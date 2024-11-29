Российские дороги начали строить из телевизоров и телефонов

РЭО: отходы от телефонов и телевизоров начали применять для строительства дорог

Дороги в России начали строить из отходов от мобильных телефонов и телевизоров. Об активном использовании переработанного мусора говорится в альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном Российским экологическим оператором (РЭО). С материалами ознакомились «Известия».

По данным специалистов, с 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья — в том числе переработанных отходов от бытовой техники.

«Утилизация отходов мобильных телефонов и телевизоров имеет большой потенциал развития в нашей стране. Из старых мобильников и ТВ можно не только извлечь драгоценные компоненты вроде золота, но и вторичное сырье для дорожного строительства», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Основой для дорожного покрытия становятся пластиковые корпуса мобильных телефонов и стекло жидкокристаллических телевизоров — их измельчают, перерабатывают и отправляют на дорожно-строительные заводы. Однако наиболее ценными частями являются источники тока в этих устройствах — их направляют на извлечение драгметаллов, пояснил Буцаев.

Ранее для разметки трасс начали использовать битое стекло. Из отходов стекла делают микростеклошарики — их добавляют в специальную краску для светоотражающей дорожной разметки. Таким составом покроют почти 600 тысяч километров российских дорог, уточнили в РЭО.