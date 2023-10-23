Треть всех дорог в России разметят битым стеклом

РЭО: 600 тысяч километров российских дорог разметят при помощи отходов стекла

Треть всех дорог в России будут размечать при помощи битого стекла. О таких планах рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО).

В компании пояснили, что из отходов стекла делают микростеклошарики (МСШ) — их добавляют в специальную краску для светоотражающей дорожной разметки. Таким составом покроют почти 600 тысяч километров российских дорог, уточнили в РЭО.

«Для хорошей видимости разметки ночью, в том числе во время дождя, используется материал микростеклошариков. Благодаря ему свет от фар отражается от разметки. Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие МСШ на поверхности разметки обеспечивают ее видимость», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в РЭО предложили россиянам сдавать бутылки за деньги у метро, вузов и школ.