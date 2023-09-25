Среда обитания
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15:06, 25 сентября 2023Среда обитания

Россиянам предложили сдавать бутылки за деньги у метро

В РЭО предложили возле метро установить аппараты по приему тары

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянам предложили сдавать бутылки за деньги у метро, вузов и школ. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, выгоднее всего размещать фандоматы — роботизированное устройство для обмена тары из алюминия, пластика и стекла за вознаграждение — в местах большого скопления людей, где на фоне общей инфраструктуры такой бы экоаппарат смотрелся органично. Как отметил чиновник, фандоматы уже прижились в школах Московской области, а школьники остаются самыми горячими поклонниками экоинициатив.

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Кроме того, глава РЭО пообещал продолжить программу оборудования полигонов дронопортами и дронами для удаленного мониторинга. По данным Буцаева, таким образом в 2022 году РЭО проинспектировал 500 мусорных полигонов, что составляет около 40 процентов от всего количества полигонов в России. В 2023-м организация планирует облететь еще 100 мест захоронения отходов. До конца сентября намечено проведение удаленного мониторинга полигонов более чем в 80 регионах страны.

Ранее Денис Буцаев заявил о создании нейросети для контроля за мусорными полигонами в России. Искусственный интеллект сможет составлять прогнозы о работе объектов, отслеживать тление и возгорание и другие нарушения на полигоне, например, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения или наличие птиц.

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    Виктория Клабукова
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