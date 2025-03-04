В России оценили запасы вооружения у ВСУ на фоне приостановки поставок из США

Политолог Юденков: Запасов оружия Киеву хватит на две-три недели

Украина не сможет продолжительное время поддерживать текущую интенсивность боевых действий на фоне прекращения поставок оружия из США. Такое мнение высказал политолог Юрий Юденков в интервью «Говорит Москва». Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале радиостанции.

В ночь на 4 марта в Белом доме сообщили о приостановке всей военной помощи Киеву.

По оценке Юденкова, запасов тяжелого вооружения у Киева хватит «где-то на две-три недели». Эксперт отметил, что при этом на украинских складах может быть накоплено большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. «Но это все равно не то», — добавил он.

Ранее 4 марта сенатор Алексей Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия на Украину ожидаемым шагом. Он указал на ранее существовавшие в Белом доме планы и отметил, что принятию решения способствовало поведение Владимира Зеленского во время переговоров с американским лидером.