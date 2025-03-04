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11:10, 4 марта 2025Россия

В Совфеде прокомментировали решение Трампа приостановить военную помощь Киеву

Пушков: Трамп последовательно реализует политику по украинскому конфликту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп проводит последовательную политику в отношении украинского конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

В ночь на 4 марта в США сообщили о приостановке всей военной помощи Киеву.

Пушков напомнил, что о возможном прекращении американской военной помощи сообщалось еще до «столкновения в Белом доме» — так политик назвал перепалку Трампа с Владимиром Зеленским. При этом последний сделал все для усугубления противоречий, подчеркнул сенатор.

Своим решением Трамп заблокировал предоставление Киеву военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Речь идет о вооружении, находящемся как в процессе поставки, так и на стадии заказа. Приказ будет действовать, пока Трамп не решит, что Киев изменил свой взгляд на разрешение конфликта.

ЖЗЛ
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