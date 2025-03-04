В России подсчитали число оставшихся на воле воров в законе

Харина: В России на воле остались 30 воров в законе из 400

За шесть лет действия статьи 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») был нанесен «удар сокрушительной мощи» на воровской мир России. Такое мнение высказала kp.ru редактор сайта «Прайм-Крайм» Лиля Харина.

По ее словам, из 400 воров в законе в России на воле осталось только 30, остальные либо находятся в местах лишения свободы либо сбежали из страны и осели в Турции, на Кипре, в Польше, Черногории, Италии.

Сейчас правоохранительные органы уже взялись за так называемых «положенцев», то есть воровских назначенцев. Харина отметила, что идейный вор в законе советского периода Хобот — преступник высшей пробы — еще до суда признал свою вину и сознался в том, что является представителем криминальной среды, что противоречит воровским понятиям.

12 февраля сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.