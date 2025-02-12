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12:37, 12 февраля 2025Силовые структуры

Назначенного вором в законе Шакро Молодым смотрящим за российским регионом арестовали

Суд арестовал смотрящего за Свердловской областью от воров в законе Гасанова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Над вором в законе Шакро Молодым нависла угроза нового дела после участия в сходке

Фото: официальная страница Ленинского районного суда города Екатеринбурга во «ВКонтакте»

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Гасанова отправили в СИЗО до 9 апреля.

Его назначили «смотрящим» за Свердловской областью на сходке, прошедшей в сентябре 2024 года с участием вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Трижды судимый Гасанов, известный в криминальном мире как Марсель Махачкалинский, попал в поле зрения силовиков. У него прошли обыски, а затем его увезли в суд. Теперь угроза нового уголовного дела за занятие высшего положения в преступной иерархии нависла и над Шакро Молодым.

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