Назначенного вором в законе Шакро Молодым смотрящим за российским регионом арестовали

Суд арестовал смотрящего за Свердловской областью от воров в законе Гасанова

Над вором в законе Шакро Молодым нависла угроза нового дела после участия в сходке

Начало событий в новости Над вором в законе Шакро Молодым нависла угроза нового дела после участия в сходке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Гасанова отправили в СИЗО до 9 апреля.

Его назначили «смотрящим» за Свердловской областью на сходке, прошедшей в сентябре 2024 года с участием вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Трижды судимый Гасанов, известный в криминальном мире как Марсель Махачкалинский, попал в поле зрения силовиков. У него прошли обыски, а затем его увезли в суд. Теперь угроза нового уголовного дела за занятие высшего положения в преступной иерархии нависла и над Шакро Молодым.