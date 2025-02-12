Над вором в законе Шакро Молодым нависла угроза нового дела после участия в сходке

Против вора в законе Шакро Молодого могут возбудить дело из-за участия в сходке

Над вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) нависла угроза нового уголовного дела после участия в сходке и назначения «смотрящим» за Свердловской областью трижды судимого Марселя Гасанова (Марсель Махачкалинский). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Лидеру криминального мира России Шакро Молодому грозит статья за занятие высшего положения в преступной иерархии. Аналогичное обвинение уже вменили Марселю Махачкалинскому, он задержан. У него прошли обыски.

Воровская сходка, в которой принял участие Калашов, состоялась в сентябре 2024 года. Авторитеты обсудили кандидатуру Гасанова и назначили его «смотрящим» за Свердловской областью. Тот судим за разбой, незаконное хранение оружия и пьяное вождение автомобиля.

29 марта 2024 года Калашов вышел из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района после отбытия почти десятилетнего срока за вымогательство. Его тайно вывезли в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН.