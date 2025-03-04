Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:29, 4 марта 2025Путешествия

В России снова подорожали авиабилеты на внутренние рейсы

АТОР: Билеты на внутренние рейсы по России весной подорожали на 17,6 процента
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Авиабилеты на внутренние рейсы по России снова подорожали — весной рост цен составил 17,6 процента. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Авторы исследования сравнили стоимость билетов на март, которая была в начале февраля, с ценами в начале марта, действующими на начало апреля. Отмечается, что стоимость перелетов в крупнейшие аэропорты страны увеличилась неравномерно.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
«Свято место пусто не бывает» Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
«Свято место пусто не бывает»Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
7 марта 2022

Так, билеты на рейсы из Москвы подорожали на 22,8 процента, из Калининграда — на 25,5 процента, из Екатеринбурга — на 22,8 процента, из Казани — на 22,4 процента. Тем временем цены на перелеты из Санкт-Петербурга выросли только на 9,9 процента, из Минвод — на 9,7 процента, из Сочи — на 4,9 процента.

«Если из Сочи билеты выросли в цене всего на 4,9 процента, то в Сочи из разных городов — на 36,6 процента, — обратили внимание в АТОР. — То есть перелет туда-обратно увеличился в цене примерно в среднем по рынку».

Ранее россиянам раскрыли самые подорожавшие направления для поездок по России. К примеру, с 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      Путин поблагодарил премьера одной страны за слонят

      40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

      В подъезде многоэтажки в Петербурге нашли годовалую девочку

      В Европе призвали Трампа пересмотреть торговую политику

      ИИ оказался спасением для глупых людей

      В Минфине рассказали о необходимости решить проблемы с продажей валютной выручки

      Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше