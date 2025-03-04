В России захотели активнее развивать туризм с одной из самых опасных стран мира

Мишустин предложил активнее развивать туристические обмены с Мьянмой

Власти России захотели активнее развивать туризм с Мьянмой. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром азиатской страны Мин Аун Хлайном, его слова приводит ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что туристам будет интересно познакомиться с уникальной природой, а также культурными и духовными традициями России и Мьянмы. С этой целью он предложил проводить туристические обмены.

Ранее Мьянма, которая является одной из самых опасных стран мира, собралась подписать с Россией меморандум о взаимопонимании. Он предполагает возможность безвизовых поездок граждан обоих государств.