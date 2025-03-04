В российском регионе нашли заколотых супругов-пенсионеров

В Минусинске родственники решили проведать пенсионеров и обнаружили их убитыми

В Минусинске в Красноярском крае полиция устанавливает обстоятельства жестокой расправы над супругами-пенсионерами. Об этом во вторник, 4 марта, сообщаетРЕН ТВ.

По данным издания, тревогу забили родственники пенсионеров, которые долго не могли до них дозвониться, а когда приехали их проведать, то те не открыли дверь. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили их без признаков жизни со множеством колотых ран.

Ранее сообщалось, что в Самаре мужчина учинил расправу над двумя братьями, позвавшими его на застолье.