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16:23, 4 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе нашли заколотых супругов-пенсионеров

В Минусинске родственники решили проведать пенсионеров и обнаружили их убитыми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Минусинске в Красноярском крае полиция устанавливает обстоятельства жестокой расправы над супругами-пенсионерами. Об этом во вторник, 4 марта, сообщаетРЕН ТВ.

По данным издания, тревогу забили родственники пенсионеров, которые долго не могли до них дозвониться, а когда приехали их проведать, то те не открыли дверь. Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили их без признаков жизни со множеством колотых ран.

Ранее сообщалось, что в Самаре мужчина учинил расправу над двумя братьями, позвавшими его на застолье.

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