В российском регионе осудили троих участников массовой драки на сроки до 12 лет колонии

В Уфе троих участников массовой драки приговорили к срокам до 12 лет колонии

В Уфе троих участников массовой драки приговорили к срокам до 12 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

Они признаны виновными по статьям 213 («Хулиганство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, днем 25 сентября 2023 года на территории торговой базы на улице Садовой между двумя мужчинами произошел конфликт. Он перерос в массовую драку, в ходе которой применялось огнестрельное оружие ограниченного поражения, топор и другие предметы. Один из фигурантов нанес несколько ударов топором по голове пострадавшему. Другой потерпевший получил травмы средней степени тяжести. Остальные участники драки также получили различные ранения.

Суд приговорил их срокам от 3,5 года до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее состоялся суд над другими двумя участниками этой массовой драки.