В США анонсировали подписание соглашения с Украиной по природным ресурсам

Reuters: Трамп планирует объявить о подписании соглашения с Украиной 4 марта

Администрация президента США Дональда Трампа и правительство Украины готовятся к подписанию соглашения о природных ресурсах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Трамп планирует сообщить о заключении сделки во время обращения к Конгрессу США во вторник, 4 марта. При этом документ еще не подписан и «ситуация может измениться», отмечают собеседники агентства.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать».