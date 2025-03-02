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20:21, 2 марта 2025Мир

В США заявили о решении Зеленского «взорвать» отношения с Вашингтоном

Глава Минфина США Бессент: Зеленский решил «взорвать» отношения с Вашингтоном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать». Об этом заявил в интервью телеканалу CBS министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Зеленском нужно было только войти и подписать экономическое соглашение с США. Глава Минфина добавил, что таким образом украинский лидер показал бы, что нет никаких противоречий между американским и украинским народами, но он решил «взорвать это».

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отказался говорить о возможных уступках России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта на Украине является «тяжелой работой дипломатии», и не стал вдаваться в детали обсуждений.

До этого помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц усомнился в желании Зеленского добросовестно вести переговоры. «Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — сказал он.

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