Глава Госдепа Рубио отказался говорить о возможных уступках России по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался говорить о возможных уступках России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

Он заявил, что не обязан говорить об этом в новостном выпуске, так как это вопрос переговоров. Он подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта на Украине является «тяжелой работой дипломатии», и не стал вдаваться в детали обсуждений.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшей подружкой, которая хочет оспорить ранее сказанное. По его словам, Зеленский делает это вместо того, чтобы развивать отношения.

До этого Уолтц усомнился в желании Зеленского добросовестно вести переговоры. «Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — сказал он.