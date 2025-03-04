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14:43, 4 марта 2025Мир

В СВР назвали виновных в задержании победившего кандидата в президенты Румынии

СВР: Руководство ЕС стоит за решением предъявить обвинения Джорджеску
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения Келину Джорджеску, победившему кандидату на выборах в Румынии, итоги которых позже были отменены. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае», — отмечается в заявлении СВР.

В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением на пост президента США Дональда Трампа. В связи с этим они ведут борьбу со всеми европейскими политиками, симпатизирующими американскому лидеру.

26 февраля бывшего независимого кандидата на пост президента Румынии Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. По данным источников News.ro, следственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.

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