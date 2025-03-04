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10:20, 4 марта 2025Мир

Венгрия сорвала разработку пакета военной помощи ЕС Украине

Politico: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине из-за Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) приостановил разработку пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за заморозку увеличения помощи Киеву. Будапешт может быть более согласен с более широким усилением обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине», — подчеркивает издание.

Как сообщается, Венгрия сорвала принятие предложенного главой евродипломатии Каей Каллас плана военной помощи Украине на фоне остановки поставок оружия США. Издание отмечает, что упоминание пакета помощи было вырезано из итоговой версии документа, который будет обсуждаться 4 марта послами стран ЕС перед саммитом лидеров государств объединения 6 марта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о желании Запада продолжать конфликт на Украине. По словам Пескова, страны Европы говорят о повышении уровня финансирования Украины для продолжения боевых действий, а не для мирного плана.

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