Володин раскритиковал противников одного законопроекта

Спикер ГД Володин раскритиковал противников закона о защите людей от животных

Депутатам, выступающим против проекта закона о защите людей от бездомных животных, следует задуматься о ценности человеческой жизни. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, видео его заявления опубликовано в Telegram.

Парламентарий отметил, что с критикой документа среди прочих выступают и те, кто является сторонником смертной казни.

«У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение», — раскритиковал противников законопроекта Володин.

Ранее сообщалось, что законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу.