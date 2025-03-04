Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 4 марта 2025Россия

Володин раскритиковал противников одного законопроекта

Спикер ГД Володин раскритиковал противников закона о защите людей от животных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутатам, выступающим против проекта закона о защите людей от бездомных животных, следует задуматься о ценности человеческой жизни. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, видео его заявления опубликовано в Telegram.

Парламентарий отметил, что с критикой документа среди прочих выступают и те, кто является сторонником смертной казни.

«У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение», — раскритиковал противников законопроекта Володин.

Ранее сообщалось, что законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Алтае застрелили главу района. Что об этом известно и кого подозревают в преступлении?

      Россиянам посоветовали продукты для здоровья печени

      В России захотели активнее развивать туризм с одной из самых опасных стран мира

      Прилучный захотел снизить сумму алиментов

      В Москве построят две новые платные дороги

      Трансляцию из центра Киева остановили после жалобы в СБУ

      Финская полиция безопасности указала на усиление влияния России в Европе

      Названы сроки начала применения вакцины против самого распространенного вида рака в России

      SpaceX отложила восьмой запуск Starship

      Шмыгаль заявил о готовности Украины заключить сделку с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше