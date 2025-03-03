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19:45, 3 марта 2025Россия

В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных животных

Законы об усыплении бездомных животных приняли в 15 регионах России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Данилкин / Коммерсантъ

Законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу. Об этом сообщает РБК.

На данный момент подобные законы действуют на территориях Мурманской, Астраханской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Магаданской областей, Ставропольского, Алтайского и Забайкальского краев, а также Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Тыва, Чукотского автономного округа, Бурятии и Якутии.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.

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