В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных животных

Законы об усыплении бездомных животных приняли в 15 регионах России

Законы о праве усыплять бездомных животных приняли в 15 регионах России, еще в двух норма скоро вступит в силу. Об этом сообщает РБК.

На данный момент подобные законы действуют на территориях Мурманской, Астраханской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Магаданской областей, Ставропольского, Алтайского и Забайкальского краев, а также Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Тыва, Чукотского автономного округа, Бурятии и Якутии.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.