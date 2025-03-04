ВСУ потеряли две трети полученных от США танков

NYT: ВСУ потеряли 19 танков Abrams из 31

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти две трети танков Abrams, переданных Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В частности, 19 танков из предоставленной США партии, подбиты или захвачены. Остальные отведены от линии боевого соприкосновения, сообщили источники издания.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams M1A1. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации (СВО), поскольку Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения. В частности отмечалось, что немецкие танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы (ВС) России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии.