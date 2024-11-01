На Западе предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Как трофеи смогут повлиять на ход СВО?

Захваченные танки Abrams дали ВС РФ возможность создать новые методы борьбы

Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после изучения захваченных на Украине танков M1A1 Abrams. К такому выводу пришли журналисты польского издания Interia.

В материале отмечается, что российским военным удалось захватить несколько переданных Киеву машин. Благодаря этому Россия получит сведения о системах и технологиях НАТО. Издание полагает, что эти данные позволят РФ разработать эффективный способ отключения электроники американских танков, а также усовершенствовать защиту собственной техники.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) узнало, что немецкие танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы (ВС) России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии. Журналисты обратили внимание на ролик, демонстрирующий отправку западного танка на «Уралвагонзавод» для изучения. «В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также были захвачены на Украине в прошлом, Leopard 2A6, отправленные в страну, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии, что означает, что в этих машинах, как ожидается, будут внедрены более чувствительные технологии», — рассказывает MWM. Автор подчеркнул, что танки семейства Leopard 2 остаются самыми распространенными в армиях стран НАТО, поэтому результаты изучения машины «высоко оценят» российские военные.

На Западе оценили потери украинских Abrams

29 октября MWM сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети переданных Киеву танков M1A1 SA Abrams производства США. Журнал обратил внимание на сообщения о захвате российскими бойцами очередного Abrams 47-й механизированной бригады ВСУ у города Покровска. Отмечалось, что с момента появления M1A1 в зоне проведения спецоперации несколько машин стали трофеями ВС РФ, а большую часть танков уничтожили или вывели из строя. «Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — пишет MWM. Автор подчеркнул, что чаще всего Abrams поражали управляемыми артиллерийскими боеприпасами и дронами-камикадзе.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру» причину неудачного применения украинскими военными западных танков. По его словам, переданная Киеву бронетехника не смогла себя показать из-за неприспособленности к низким температурам. «В прошлом году такие танки, как Abrams, Leopard и Challenger не могли выполнять задачи, застревали в снегу, скользили. У очень многих артиллерийских систем, у которых заморозилась смазка, и они перестали стрелять», — рассказал эксперт.

Кроме того, Матвийчук указал на неспособность «Абрамсов» передвигаться в условиях распутицы. «Западные производители техники, они все время выпячивают, что их техника более эргономична, более удобна, не понимая, что техника нужна для боя, а не для того, чтобы в ней жить, спать и тому подобное. И вот, когда произошли эти события, которые связаны с украинским конфликтом, техника, которая массово поступила украинской армии, оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач», — резюмировал эксперт.

Российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции (СВО). О преимуществах танка рассказал обозреватель Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest.

Советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире. Нет, он ни в коей мере не является высокотехнологичным или навороченным, как американский Abrams или немецкий Leopard 2. Но он выполняет свою работу National Interest

Автор подчеркнул, что технологичность, экономичность и простота конструкции делают Т-72 идеальным для тяжелых позиционных боев СВО. При этом модернизированные версии танка получили дополнительные блоки динамической защиты, которые повышают его живучесть.