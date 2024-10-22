Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:31, 23 октября 2024Наука и техника

Перечислены выявленные в ходе СВО слабости западной военной техники

Полковник Матвийчук: западная техника оказалась неспособна выполнять ряд задач

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западная военная техника, которая массово поступила украинской армии, оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Слабости, выявленные в ходе специальной военной операции (СВО), он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Западные производители техники, они все время выпячивают, что их техника более эргономична, более удобна, не понимая, что техника нужна для боя, а не для того, чтобы в ней жить, спать и тому подобное. И вот, когда произошли эти события, которые связаны с украинским конфликтом, техника, которая массово поступила украинской армии оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач», — поделился эксперт.

Например, танки Abrams очень плохо переносят распутицу, отметил Матвийчук. Полковник добавил, что они подводят украинцев во всех климатических условиях, как жары, так и холода, потому что приспособлены для легких экспедиционных прогулок. Кроме того, смазки, которые поставили на вооружение артиллерии, просто замерзают, сказал он.

Отмечается резкий спад интереса к покупке западной техники и резкий всплеск к закупке вооружений Российской армии как более победоносной, более продвинутой

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Ранее россиянин запечатлел на видео разбитый танк НАТО со словами «знаменитая техника, которая якобы не горит». Ролик был снят в приграничном Глушковском районе Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

      Российские военные уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

      Россия перестала быть основным поставщиком удобрений в Индию

      Минобороны рассказало о тактике взятия Михайловки в ДНР

      Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

      Перечислены выявленные в ходе СВО слабости западной военной техники

      В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

      Россиянин побывал в столовой за Полярным кругом и рассказал об обеде за 107 рублей

      Раскрыта обстановка в российском аэропорту после происшествия с самолетом

      Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше