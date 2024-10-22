Перечислены выявленные в ходе СВО слабости западной военной техники

Западная военная техника, которая массово поступила украинской армии, оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Слабости, выявленные в ходе специальной военной операции (СВО), он перечислил в беседе с «Лентой.ру».
«Западные производители техники, они все время выпячивают, что их техника более эргономична, более удобна, не понимая, что техника нужна для боя, а не для того, чтобы в ней жить, спать и тому подобное. И вот, когда произошли эти события, которые связаны с украинским конфликтом, техника, которая массово поступила украинской армии оказалась неспособна выполнять целый ряд боевых задач», — поделился эксперт.
Например, танки Abrams очень плохо переносят распутицу, отметил Матвийчук. Полковник добавил, что они подводят украинцев во всех климатических условиях, как жары, так и холода, потому что приспособлены для легких экспедиционных прогулок. Кроме того, смазки, которые поставили на вооружение артиллерии, просто замерзают, сказал он.
Отмечается резкий спад интереса к покупке западной техники и резкий всплеск к закупке вооружений Российской армии как более победоносной, более продвинутой
Ранее россиянин запечатлел на видео разбитый танк НАТО со словами «знаменитая техника, которая якобы не горит». Ролик был снят в приграничном Глушковском районе Курской области.