Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 22 октября 2024Россия

Россиянин снял видео из приграничного курского села и показал «якобы не горящий» танк НАТО

Мужчина снял видео из курского села Веселое и показал разбитый танк НАТО

Кадр: Telegram-канал «Жесть Курск»

Россиянин снял видео в приграничном Глушковском районе Курской области и показал разбитую западную бронетехнику. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах мужчина показывает то, что осталось от танка западного образца. О какой именно боевой машине идет речь, он не уточнил. «Знаменитая техника, которая якобы не горит», — говорит автор ролика.

Мужчина сообщил, что видео снято в населенном пункте Веселое, которое, по его словам, полностью освобождено. «До границы осталось два километра», — заключил он.

Ранее в Курской области заметили американские танки Abrams, поступившие в парк 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По меньшей мере один танк использовали при уничтожении домов в селе Новоивановка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

      Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

      В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше