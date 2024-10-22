Россиянин снял видео из приграничного курского села и показал «якобы не горящий» танк НАТО

Мужчина снял видео из курского села Веселое и показал разбитый танк НАТО

Россиянин снял видео в приграничном Глушковском районе Курской области и показал разбитую западную бронетехнику. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах мужчина показывает то, что осталось от танка западного образца. О какой именно боевой машине идет речь, он не уточнил. «Знаменитая техника, которая якобы не горит», — говорит автор ролика.

Мужчина сообщил, что видео снято в населенном пункте Веселое, которое, по его словам, полностью освобождено. «До границы осталось два километра», — заключил он.

Ранее в Курской области заметили американские танки Abrams, поступившие в парк 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По меньшей мере один танк использовали при уничтожении домов в селе Новоивановка.